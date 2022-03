Schitterende beelden tonen hoe ook Zwitserland oranje kleurt dankzij Saharastof

Deze prachtige scènes tonen Zwitserland dat oranje kleurt dankzij Saharastof. Daniel P. Everett maakte de opnamen dinsdag terwijl hij in een Alpengebied in de buurt van het meer van Thun reed. Het stof zou België woensdag kunnen bereiken als gevolg van de harde wind van Storm Celia.

Daniel legt uit: “Ik reed net naar huis in Einigen - dat aan het meer van Thun in Kanton Bern ligt, aan de rand van het Berner Oberland, toen ik aan de kant ging en stopte om deze geweldige opnamen te maken van de oranje lucht. “De bergen op de achtergrond zijn onder andere de beroemde Eiger en de Mönch. We hebben dit ongeveer een jaar geleden ook meegemaakt, toen was de sneeuw gespikkeld met zand.”

Gebieden in Europa, waaronder Spanje, zijn al bedolven onder het rode Saharaanse stof, doordat woestijnzand over de Middellandse Zee wordt geblazen.