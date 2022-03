Ex-schepen Anick Berghmans vrijgesproken van cocaïnebezit

De Lommelse ex-schepen Anick Berghmans (42) is woensdag vrijgesproken van cocaïnebezit. Er werden geen drugs bij haar aangetroffen, maar op basis van een telefoongesprek vervolgde het parket haar. “Een loutere veronderstelling die niet onderbouwd is door objectieve elementen.”

Op 24 oktober 2018 capteerden speurders een telefoongesprek van de voormalige Big Brother-deelneemster met een mogelijke drugsafnemer. Het leverde haar een vervolging voor de correctionele rechtbank op. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van drie maanden. De vroegere sp.a-schepen kwam in het vizier van de politie naar aanleiding van een onderzoek over plofkraken. Voor haar aandeel in een kraak op het bpost-kantoor in Lommel op 21 juni 2018 kreeg ze 30 maanden cel, waarvan 6 maanden effectief. In een schuur achter haar woning troffen de speurders vluchtauto van de daders aan. Zelf nam ze niet actief deel aan de plofkraak.

LEES OOK. Ex-schepen Anick Berghmans riskeert 3 maanden cel voor vermeend drugsgebruik

Speedy Gonzalez

Woensdag kreeg ze in Hasselt de vrijspraak voor het vermeende cocaïnebezit. In het vonnis is de rechtbank duidelijk. “In het telefoongesprek wordt niet over cocaïne gesproken. Het bezit van cocaïne is nergens bewezen. Het gaat om een loutere veronderstelling die niet onderbouwd is door objectieve elementen.”

De rechtbank spreek haar bijgevolg vrij. Haar advocaat Bert Vanmechelen reageert uiteraard tevreden. “Wij zijn met overtuiging voor de vrijspraak gegaan en zijn tevreden dat de rechtbank ons daarin is gevolgd. Ik hou niet van dergelijk Speedy Gonzalez-onderzoek door de speurders. Het woord cocaïne is niet gevallen, maar er is een ‘à la carte’-selectie gemaakt in een ander dossier waardoor mijn cliënte voor de rechtbank moest verschijnen.”