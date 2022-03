DEBAT. Waar moeten nooddorpen komen?

Gouverneur Jos Lantmeeters gaat ervan uit dat er in Limburg twee nooddorpen komen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. “Die zullen op goed ontsloten plaatsen moeten liggen.” Dus niet op afgelegen plekken waar misschien wel ruimte is maar waar geen scholen, jobs of openbaar vervoer in de buurt liggen.