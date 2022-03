Kylie Jenner openhartig na de bevalling van haar zoontje: “Het is oké om niet oké te zijn”

Kylie Jenner heeft in een openhartig bericht op Instagram aan haar 300 miljoen volgens toegegeven dat ze het niet altijd makkelijk heeft sinds de geboorte van zoontje Wolf Webster, zo’n zes weken geleden.

De 24-jarige make-upmagnaat vertelde tijdens haar training op de loopband over haar geestelijke gezondheid na de bevalling. De jongste telg uit de Kardashian-Jennerfamilie zei dat ze het post partum mentaal, fysiek en spiritueel niet makkelijk heeft. “Ik wil tegen alle nieuwe mama’s zeggen dat het na de bevalling moeilijk is”, zegt ze in haar stories. “Het is deze keer moeilijker dan na de geboorte van mijn dochter.”

Ze voegt eraan toe: “Het is gewoon gek. Ik had zelfs niet gedacht dat ik deze training vandaag zou kunnen doen, maar ik ben hier en ik voel me beter.”

Voor haar volgens heeft de mama van twee nog een laatste boodschap: “Het is oké om niet oké te zijn. Ik blijf mezelf eraan herinneren dat ik een heel mens heb gemaakt. Een mooie gezonde jongen, en we moeten stoppen met onszelf onder druk te zetten om snel te herstellen. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Ik wil jullie enkel wat liefde sturen. Ik hou van jullie.”

Kylie heeft ook een dochter, de vierjarige Stormi, met vriend Travis Scott.