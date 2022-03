Jasper Philipsen is hersteld van ziekte en klaar om te koersen

Jasper Philipsen is hersteld van de ziektekiemen die hem vorige vrijdag niet meer deden starten in de zesde rit van Parijs-Nice (WorldTour). Dat maakte zijn team Alpecin-Fenix bekend op haar website. De snelle man is klaar om zaterdag voor de tweede keer in zijn carrière deel te nemen aan Milaan-Sanremo (WorldTour).

Bij zijn eerste deelname, in 2019, werd de 24-jarige Limburger 150e. Ditmaal mogen de ambities hoger liggen. Philipsen begon goed aan het seizoen met twee ritzeges in de UAE Tour (WorldTour) en hoopte ook in Parijs-Nice te oogsten. Hij kreeg echter bronchitis en liep bij een val enkele schaafwonden op aan de linkerheup. Alles is intussen goed genezen en hij wordt zaterdag aan de start verwacht.

Alpecin-Fenix had verder ook goed nieuws te melden over Lionel Taminiaux en de Italiaan Kristian Sbaragli. Taminiaux kan opnieuw koersen na een sleutelbeenbreuk, Sbaragli is hersteld van ziekte. Het duo rijdt woensdag mee in Milaan-Turijn (1.Pro). De Nederlander Oscar Riesebeek herstelt nog van een coronabesmetting en hoopt in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1), die op 22 maart start, te kunnen hervatten. Daar zou ook Mathieu van der Poel terugkeren in het peloton.

Jonas Rickaert ten slotte gaf op in Parijs-Nice met krachtverlies in het linkerbeen. Medische onderzoeken waren geruststellend, maar hij werd nadien ook ziek. Hij hervatte intussen de trainingen, maar de Bredene Koksijde Classic (1.Pro) van komende vrijdag komt nog te vroeg.