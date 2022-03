NBA. Onstuitbare Kyrie Irving helpt Brooklyn met 60 punten aan overwinning

Kyrie Irving heeft dinsdag een uitmuntende prestatie afgeleverd voor Brooklyn in de NBA. De Nets wonnen dankzij 60 punten van de point guard met 108-150 bij Orlando Magic. Nooit scoorde de 29-jarige Irving meer in een NBA-wedstrijd.

Irving is al maanden een gespreksonderwerp in de NBA, maar niet vanwege zijn prestaties op de court. De Amerikaan is niet gevaccineerd en mag enkel in uitwedstrijden meespelen. Dat was dinsdag het geval en in Orlando leverde hij een knalprestatie af.

Halverwege was de stand al 56-86 en had Irving al 41 punten achter zijn naam staan. Het was bijna twee decennia geleden dat een speler zo trefzeker was in de eerste helft van een NBA-duel. Legende Kobe Bryant kwam eind maart 2003 tot 42 punten in de eerste twee kwarts.

Maandagavond had Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ook al indruk gemaakt met een score van 60 punten. Met hun score leverden de twee een nieuw record voor dit seizoen af.

Voor Brooklyn Nets was het de vierde opeenvolgende zege. De Nets staan achtste in de Eastern Conference met een winstpercentage van 52,2 procent. Orlando Magic is laatste.

Nog in de NBA rekende Memphis zonder sterspeler Ja Morant af met Indiana (102-135). Desmond Bane (21 punten in 23 speelminuten) was goed op dreef. Devin Booker (27 punten) leidde Phoenix naar een comfortabele 115-131 zege bij New Orleans. Miami, dat al zeker is van kwalificatie voor de play-offs, dankte Tyler Herro (29 punten) in de 105-98 overwinning tegen Detroit. Jimmy Butler viel bij de thuisploeg uit met een verstuikte enkel.

Uitslagen:

Miami - Detroit 105 - 98

Indiana - Memphis 102 - 135

Orlando - Brooklyn 108 - 150

New Orleans - Phoenix 115 - 131

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 65,7 70 46 24

2. Milwaukee 62,3 69 43 26

3. Philadelphia 61,2 67 41 26

4. Chicago 60,3 68 41 27

5. Boston 59,4 69 41 28

6. Cleveland 57,4 68 39 29

7. Toronto 55,9 68 38 30

8. Brooklyn 52,2 69 36 33

9. Atlanta 50,0 68 34 34

10. Charlotte 49,3 69 34 35

11. Washington 43,3 67 29 38

12. New York 41,2 68 28 40

13. Indiana 32,9 70 23 47

14. Detroit 26,1 69 18 51

15. Orlando 25,7 70 18 52

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 79,7 69 55 14 GEPLAATST VOOR DE PLAY-OFFS

2. Memphis 68,6 70 48 22

3. Golden State 68,1 69 47 22

4. Utah 61,8 68 42 26

5. Dallas 61,8 68 42 26

6. Denver 59,4 69 41 28

7. Minnesota 57,1 70 40 30

8. LA Clippers 50,7 71 36 35

9. LA Lakers 42,6 68 29 39

10. New Orleans 40,6 69 28 41

11. Portland 38,8 67 26 41

12. San Antonio 37,7 69 26 43

13. Sacramento 35,7 70 25 45

14. Oklahoma City 29,4 68 20 48

15. Houston 25,0 68 17 51

Programma van woensdag:

Charlotte - Atlanta

Cleveland - Philadelphia

Washington - Denver

Brooklyn - Dallas

New York - Portland

Houston - Phoenix

Minnesota - LA Lakers

San Antonio - Oklahoma

Utah - Chicago

Golden State - Boston

Sacramento - Milwaukee

LA Clippers - Toronto