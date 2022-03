Jitske Van de Veire is “degoutante” reacties op lingeriefoto’s beu: “Trol zoveel je wilt, maar hou het proper”

Jitske Van de Veire (28) heeft cassant gereageerd op een misselijkmakende reactie op een foto die ze recent de wereld instuurde, waarop ze half naakt poseert. “Rukmateriaal voor papa”, valt er onder de post te lezen. Niets minder dan een walgelijke belediging. Een brug te ver, vindt Van de Veire. “De kilo’s drek die ik al over me kreeg de voorbije jaren, ben ik gewoon gaan worden. Maar hou het fucking proper”, reageert ze.

Meer dan enkel de dochter van radiopresentator Peter Van de Veire, is Jitske in Vlaanderen een boegbeeld voor bodypositivity, ofwel dat je fier mag zijn op je lichaam. Dat elk lichaam mooi is, in al haar maten en gewichten. Op instagram deelt ze vaak half ontblote foto’s, die weinig aan de verbeelding over laten. Zo wil ze haar volgers tonen dat iedereen er anders uitziet. En dat we lang niet allemaal voldoen aan de door de maatschappij vooropgestelde schoonheidsidealen, en dat dat oké is. Helaas stoot Jitske, nog veel vaker dan ze zou willen, op haatreacties.

Eveline-schandaal

Begin deze maand postte Jitske twee lingeriefoto’s op haar Instagram waarmee ze wil laten zien dat sociale media een vertekend beeld geven van de realiteit. “Rukmateriaal voor papa”, reageerde iemand, een niet mis te verstane uithaal naar het Eveline-schandaal waarmee Peter Van de Veire anderhalf jaar geleden in opspraak kwam.

Nu neemt ze het voor haar vader op en laat duidelijk verstaan dat ze zulke misplaatste reacties niet langer duld. “Trol zoveel je wilt, maar hou het proper. De kilo’s drek die ik al over me kreeg de voorbije jaren ben ik gewoon gaan worden. Hoe erg dat ook is eigenlijk. Maar: Hou. Het. Fucking. Proper.”

© Instagram

Verder wijst ze haar volgers op de consequenties die zo’n haatdragende uitspraken kunnen hebben en roept ze op om degoutante opmerkingen vooral achterwege te laten. “Besef je dat je mensen een heel onveilig gevoel geeft met dit soort reacties? Dat je mensen uit hun dagelijkse balans gooit? Dat mensen daar mee blijven lopen en moeten werken en lachen en blijven gaan terwijl zoiets gonst? Klein Vlaanderen: get your shit together, focus op uzelf en steek tijd in dingen die het waard zijn in plaats van mensen die je niet kent met de grond gelijk te maken.”

© Instagram