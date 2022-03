Titelverdedigster Paula Badosa staat in de kwartfinales Indian Wells en heeft zicht op nummer 2-positie

Paula Badosa (WTA 7), de uittredende winnares op het Masters 1.000-toernooi van Indian Wells (hardcourt/8.369.455 dollar), heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales. De 24-jarige Spaanse, het vijfde reekshoofd, rekende in haar achtste finale na één uur en 44 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-4) af met de Canadese Leylah Fernandez (WTA 21).

Bij de laatste acht in Indian Wells treft Badosa Veronika Kudermetova (WTA 24). De Russische versloeg in haar achtste finale de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 33) in drie spannende sets (7-6 (7/5), 6-7 (5/7) en 7-5).

Badosa kan de eerste speelster sinds 1991 worden die erin slaagt in twee opeenvolgende edities de titel te pakken op Indian Wells: 31 jaar geleden was legende Martina Navratilova de laatste die dat lukte. De Spaanse is nu al negen duels ongeslagen in Californië.

© EPA-EFE

Vorig jaar werd het toernooi in Indian Wells vanwege de coronapandemie pas in oktober gespeeld. Badosa was toen in een zenuwslopende finale te sterk voor de Wit-Russische Victoria Azarenka. Als Badosa opnieuw de titel pakt, is ze komende maandag de nieuwe nummer twee van de wereld. Ook de Griekse Maria Sakkari (WTA 6) en de Poolse Iga Swiatek (WTA 4), die beiden ook doordrongen tot de laatste acht, kunnen de nummer 2-positie deze week overnemen van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Nummer één van de wereld Ashleigh Barty is er niet bij in Indian Wells.

Sakkari profiteerde dinsdag van de opgave van de Australische Daria Saville (WTA 409) bij een 4-1 stand in de eerste set, in het voordeel van Sakkari. Saville had in de derde ronde nog Elise Mertens (WTA 23) uit het toernooi gemept. De Griekse treft bij de laatste acht de Kazachse Elena Rybakina (WTA 20). Rybakina, die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck (WTA 58) vloerde, haalde het in twee sets (7-6 (7/5) en 6-2) van de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 51). Eerder op de avond was er een overwinning in drie sets (4-6, 6-2 en 6-3) voor Iga Swiatek tegen de Duitse Angelique Kerber (WTA 16).