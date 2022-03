Ziekenhuisopnames nemen toe, ruim 8.000 nieuwe coronagevallen per dag

Tussen 6 en 12 maart werden dagelijks gemiddeld 8.075 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een stijging van 30 procent vergeleken met de week ervoor. Gemiddeld werden dagelijks bijna 34.800 tests afgenomen, met een positiviteitsratio van 25,3 procent.

Het reproductiegetal van het virus ligt op 1,08. Wanneer het groter is dan 1, betekent dat dat de epidemie aantrekt. De incidentie – het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners – ligt op 867 voor de voorbije veertien dagen.

Tussen 9 en 15 maart werden dagelijks gemiddeld 156 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een stijging van 9 procent. In totaal liggen er nu 2.182 patiënten in het ziekenhuis die met het coronavirus besmet zijn, van wie 180 op de intensieve zorg (min 9 procent).

In dezelfde periode stierven gemiddeld negentien mensen per dag aan de gevolgen van het virus (min 2 procent), wat de balans van het aantal doden sinds het begin van de pandemie in België op 30.472 brengt.