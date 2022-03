Controversiële abortuswet na week alweer afgevoerd in Guatemala

Het was de conservatieve president Alejandro Giammattei die aan het parlement, dat gedomineerd wordt door de conservatieven, vroeg om de wet toch niet in te voeren. Volgens het wetsvoorstel konden vrouwen die een abortus laten uitvoeren een gevangenisstraf tot tien jaar krijgen. Ook paste de tekst het burgerlijk wetboek aan, waardoor het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht verboden werd.

De ommekeer komt er na dagen van protesten en juridische procedures tegen de wet, meldt de krant The New York Times. De aankondiging van Giamattei dat hij zijn veto uitspreekt tegen het voorstel, komt wel als een verrassing. Op 9 maart, de dag nadat de wet werd goedgekeurd - op internationale vrouwendag - woonde hij een ceremonie bij waarin Guatemala werd uitgeroepen tot de “pro-lifehoofdstad” van Latijns-Amerika.

Een week later zegt hij echter dat die ceremonie niets te maken had met de wettekst zelf, die “lijdt onder technische mankementen” en “de grondwet van de republiek schendt”. Volgens functionarissen en mensenrechtenactivisten werd de ommekeer veroorzaakt door de onmiddellijke kritiek uit binnen- en buitenland op de nieuwe wet. De wettekst ondertekenen zou de reputatie van de al erg onpopulaire Giammattei nog verder schaden.

De huidige abortuswet in Guatemala voorziet ook al in gevangenisstraffen tot 3 jaar voor abortus. Het onderbreken van een zwangerschap is enkel toegelaten indien de moeder in levensgevaar is. In het burgerlijk wetboek staat bovendien ook al dat het huwelijk een vereniging is “tussen een man en een vrouw”.