Beloften van KRC Genk volgend seizoen op A-veld in 1B

Met een indrukwekkende 41 op 45 achter hun naam zijn de Genkse beloften op zeven speeldagen van het einde van de competitie zelfs mathematisch al bijna zeker van een plaats in de top 4. Dat betekent dat ze volgend seizoen in 1B uitkomen. De thuiswedstrijden zullen gespeeld worden op het A-veld in de Cegeka Arena, zo werd nu ook officieel aan de Pro League doorgegeven.