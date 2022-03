Red Wolves kunnen geschiedenis schrijven met allereerste WK: “Hopen op een feestje in Hasselt”

Vanavond staan de Belgische handbalmannen in Topolcany voor het eerste luik van hun WK-kwalificatieduel tegen Slovakije. De terugwedstrijd volgt zaterdagavond in Hasselt. De winnaar van de dubbele confrontatie heeft meteen een ticket beet voor de eindronde in Polen en Zweden (11-29 januari).

Normaal zou de winnaar van de partij tussen Slovakije en België ook nog voorbij Rusland moeten voor een plaats op het WK. Maar na de inval in Oekraïne zijn de Russische handballers geschorst. De Red Wolves hebben dus een unieke kans om er voor het eerst in de geschiedenis bij te zijn op een WK.

De wedstrijd wordt vanaf 20u00 live op Sporza uitgezonden. “Het is de eerste keer dat de VRT een wedstrijd van de Wolves op verplaatsing live brengt en dat toont toch wel het belang van de wedstrijd”, zei woordvoerder Eric Dupain maandag op een online persconferentie.

Tegen Slovakije zijn de Red Wolves wel de underdog. België plaatste zich voor de tweede kwalificatiefase door tweede te worden in zijn groep, achter Griekenland, maar voor Turkije en Kosovo. Slovakije hoefde die eerste voorronde niet te spelen. Het land aast op een derde WK-deelname, in 2009 werd het tiende, in 2011 zeventiende.

© Serge Minten

“Hopen op feestje in Hasselt”

Slovakije was wel de tegenstander waar bondscoach Yérime Sylla vooraf op hoopte. “Het was misschien wel de minst moeilijke van de mogelijke tegenstanders, maar dat maakt het zeker nog niet makkelijk”, zegt Sylla. “Slovakije heeft een goed georganiseerd team. Maar het is ook een team in opbouw, veel ervaren spelers werden door jongeren vervangen. Dat zijn wel goede spelers, maar het is nog afwachten hoe ze internationaal presteren. Wij zijn als groep al meer op elkaar ingespeeld. Het wordt een lastige opdracht, maar kwalificatie is realistisch. Ik geef ons toch vijftig procent kans.”

“De voorbereiding op de confrontatie verloopt prima. Iedereen, of bijna iedereen is fit. De spelers die in januari ontbraken, zijn er nu weer bij. Aan motivatie ontbreekt het niemand en we bereiden het duel goed voor. We gaan nog niet zweven, maar iedereen wil de Belgische kleuren zo goed mogelijk verdedigen en die driekleur op een WK zien. Dat we zo dicht bij een WK-deelname staan, heeft dan wel met extrasportieve redenen te maken, het blijft historisch.”

Over een eventuele WK-deelname is met de spelers nog niet gepraat. “Ook aan mogelijke scenario’s voor de terugmatch wil ik het nog niet hebben. We moeten niet te ver vooruit denken. Eerst het duel in Slovakije bij de horens vatten, dan hopen op een feestje in Hasselt, ik ben blij dat daar weer publiek bij aanwezig mag zijn. Daarna zien we wel weer.”