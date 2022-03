WHO: “Aantal nieuwe coronagevallen zit wereldwijd opnieuw in de lift”

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zit het aantal wekelijks gemelde coronabesmettingen wereldwijd voor het eerst sinds eind januari opnieuw in de lift. In de tweede week van maart werden acht procent meer nieuwe gevallen gemeld dan in de week daarvoor, zo maakte de WHO bekend.

In totaal werden elf miljoen nieuwe besmettingen geteld. Daarnaast zijn 43.000 mensen overleden aan of met Covid-19. Vooral in het westelijke deel van de Stille Oceaan en in Afrika was er een uitgesproken toename op weekbasis. Europa tekende een stijging met twee procent op. Een dalende tendens werd er onder meer gemeld in het oostelijke Middellandse-Zeegebied, in Zuidoost-Azië en in Noord- en Zuid-Amerika.

In totaal is het aantal coronabesmettingen wereldwijd opgelopen tot 455 miljoen, aldus de WHO. Daarnaast worden zo’n zes miljoen overlijdens in verband gebracht met de ziekte.

