Opnieuw journalist gedood in Mexico

In Mexico is opnieuw een journalist gedood, de achtste al dit jaar. De chef van het lokale nieuwsportaal Monitor Michoacán, Armando Linares, kwam dinsdag in een woning in de stad Zitácuaro in nog onduidelijke omstandigheden om het leven, zo maakte het gerecht in de westelijke Mexicaanse deelstaat Michoacán via Twitter bekend. Zijn lichaam vertoonde schotwonden. Op de Facebookpagina van het nieuwsportaal waarvoor de journalist werkte, staat dat Linares thuis werd aangevallen.