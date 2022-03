“Noord-Koreaanse rakettest mislukt”

Volgens de generale staf in Zuid-Korea werd het projectiel afgevuurd in de buurt van Pyongyang, maar mislukte de test blijkbaar kort na de lancering. Meer informatie is voorlopig niet beschikbaar.

Noord-Korea heeft dit jaar al verschillende raketproeven gedaan. De VS en Zuid-Korea gaan ervan uit dat Seoel eind februari en begin maart ook een nieuw type intercontinentaal raketsysteem heeft getest. VN-resoluties verbieden Noord-Korea om raketten te testen die een kernkop kunnen dragen.