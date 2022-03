Open VLD wil warme maaltijd op school voor elk kind

In België groeit één op de zeven kinderen op in armoede. Met zijn initiatief wil De Gucht gehoor geven aan een Europese oproep. “We weten dat kinderarmoede leidt tot leerachterstand”, stelt hij. “Dat kan voor ongekwalificeerde schooluitval zorgen en op volwassen leeftijd mogelijk langdurige werkloosheid met zich meebrengen. Om dit patroon, dat zich in veel landen voordoet, te doorbreken lanceerde de Europese Commissie in 2021 de ‘Europese Kindergarantie’, een reeks aanbevelingen aan de lidstaten die zowel gelijke kansen als sociale inclusie moet bevorderen.”

Eén van de acties is om minstens één gezonde maaltijd op school per dag aan te bieden. Voor kinderen in nood moet dit gratis zijn.

Onderzoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven toont echter aan dat steeds minder scholen in Vlaanderen warme maaltijden voorzien voor hun leerlingen. In 2015 deed nog 66 procent van de basisscholen en 62 procent van de secundaire scholen dat. Vier jaar later, in 2019, was dit teruggevallen tot respectievelijk 56 en 52 procent. Met een conceptnota ijvert De Gucht ervoor om deze trend om te keren.