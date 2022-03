Sint-Truiden breidt terraszones uit tot eind oktober

De terrassen baden in de zon en dat brengt heel wat bezoekers naar de stad. Het zomerterrasseizoen voor de horeca heeft dankzij het mooie weer een vroege start genomen. Net als vorig jaar besliste het lokaal bestuur om de horeca maximaal te ondersteunen en worden de terraszones uitgebreid.

Tot en met eind oktober worden de terraszones op de Grote Markt, het Heilig Hartplein en de Groenmarkt tijdelijk uitgebreid. Op de 3 pleinen worden bovendien reservezones voorzien die kunnen worden aangevraagd voor de organisatie van evenementen. Veiligheid en de toegankelijkheid voor zachte weggebruikers en de kwalitatieve uitstraling van de terrassen staan voorop. Die richtlijnen worden doorgetrokken naar de zomerterrassen en de uitbreidingszones. Als hoofdstad van Haspengouw staan kwaliteit en innovatie voorop.

“Uiteraard zijn wij als horecaorganisatie tevreden met de beslissing. Wij hopen dan ook dat wij een stuk opgelopen achterstand door de coronapandemie terug kunnen recupereren”, zegt voorzitter Koen Francis Horeca Sint-Truiden.

Natuurlijk geldt de terrasuitbreiding ook in onze dorpen. “Met de bloesems in het vooruitzicht zullen deze horecazaken ongetwijfeld blij zijn met de extra ruimte die ze kunnen aanbieden. De lente is de mooiste tijd van het jaar om buiten te smullen van al het lekkers uit onze streek op een zonovergoten terras”, besluit Hilde Vautmans, schepen van Middenstand. (JCr)