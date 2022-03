Poolse vicepremier pleit vanuit Kiev voor NAVO-“vredesmissie” in Oekraïne

Jaroslaw Kaczynski (links) samen met andere Oost-Europese leiders op bezoek bij de Oekraïense president Zelenski in Kiev. — © EPA-EFE

Polen heeft opgeroepen tot een NAVO-”vredesmissie” om Oekraïne te helpen. Dat verklaarde de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski dinsdagavond in Kiev.

“Ik denk dat er behoefte is aan een vredesmissie van de NAVO - of een bredere internationale regeling – maar dan wel eentje die op Oekraïens grondgebied opereert, met toestemming van Kiev, en zichzelf kan verdedigen”, aldus Kaczynski op een persconferentie die op de Poolse televisie werd uitgezonden.

De vicepremier nam dinsdagavond samen met de Poolse regeringsleider Mateusz Morawiecki en diens Tsjechische en Sloveense collega’s deel aan een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en premier Denys Sjmyhal.

Zelenski postte intussen op Telegram een video waarop alle deelnemers te zien zijn. “Jullie bezoek aan Kiev in deze voor Oekraïne moeilijke tijd is een sterk signaal van steun. We stellen dit zeer op prijs”, aldus Zelenski.