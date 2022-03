Onze eerste twee pogingen waren veelbelovend: wij probeerden het kookboek ‘Foolproof vis’ uit

Vis staat bij ons wat minder vaak op het menu. Niet dat we onze neus er voor ophalen maar het bakken van een delicaat stukje vis vraagt toch wat meer finesse dan een robuust stuk vlees in de pan gooien. Maar al te vaak blijft bij het omdraaien de helft van de vis aan de pan plakken en valt hij in brokken uit elkaar. Daarenboven is mijn echtgenoot toch eerder een carnivoor dan een pescotariër. U hoort het, elk excuus is goed om toch voor die steak te kiezen in plaats van dat stukje zeebaars.