Onze wijnkenner selecteert vier rode wijnen met interessante kortingen in de winkel: “Vrij eenvoudig qua stijl, maar elegant en lentefris”

De wijnfestivals zijn opnieuw in het land, schreven we vorige week al. En net als de voorbije jaren lopen de acties flink gespreid. In sommige supermarkten zitten ze er al op, andere zijn dan weer net van start gegaan. Daarom deze week ook aandacht voor enkele andere distributeurs. Het thema? Rode wijn. Lente-getint én vooral: met interessante kortingen.