GROTE TEST. Het beste keukenpapier: “Dit is niets meer waard als het nat wordt. Een vies vodje”

Keukenpapier is onmisbaar in de keuken: je kunt er vet eten op laten uitlekken, vocht mee opnemen of etensresten mee uit het gootsteenputje halen. Ik ruim er vooral vaak vieze natte haarballen van mijn katten mee van de vloer. In ieder geval wil je dat het papier goed absorbeert en niet in je handen uiteenvalt. Ook is het wel fijn als bij het poetsen van gladde oppervlakken geen strepen of pluisjes achterblijven. Tot zover de eisen, nu eens kijken welk keukenpapier de hoofdrol krijgt.