Zit daar muziek in? FC Barcelona speelt vanaf volgend seizoen officieel in het ‘Spotify Camp Nou’

FC Barcelona gaat vanaf volgend seizoen in zee met het mondiale muziekplatform Spotify. Dat heeft de Catalaanse topclub dinsdagavond officieel aangekondigd. Spotify wordt shirtsponsor én het legendarische stadion wordt omgedoopt tot het ‘Spotify Camp Nou’.

“FC Barcelona en Spotify, het grootste streamingplatform voor muziek ter wereld, hebben een akkoord bereikt”, klinkt het op de clubwebsite. “Het Zweedse bedrijf wordt hoofdsponsor van de club en Spotify zal vanaf 2022-2023 op de shirts staan voor de volgende vier seizoenen. Het stadion zal ook omgedoopt worden tot het Spotify Camp Nou.”

Met de samenwerking willen FC Barcelona en Spotify de werelden van voetbal en muziek samenbrengen en een nieuw platform creëren voor artiesten in het Spotify Camp Nou stadion, klinkt het. Zo zal er behalve het Spotify-logo ook een plek voor diverse artiesten worden bewaard op de iconische shirts van Barça.

Barça-voorzitter Joan Laporta reageerde op de clubwebsite. “We zijn heel trots. De partnership zal onze club nog dichter bij de fans brengen”, aldus Laporta. “Het is een nieuwe stap vooruit in dit nieuwe tijdperk. Het demonstreert het innovatieve karakter van de club en de constante zoektocht naar uitmuntendheid die van Barça een unieke club in de wereld heeft gemaakt.”