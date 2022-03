Premiers van Tsjechië, Slovenië en Polen brengen bezoek aan Kiev, waar nog steeds bommen vallen

De premiers van Tsjechië, Slovenië en Polen zijn dinsdag per trein toegekomen in Kiev om hun steun uit te drukken aan het land. Het zijn de eerste buitenlandse leiders die de Oekraïense hoofdstad, waar nog steeds luchtaanvallen plaatsvinden, bezoeken sinds het begin van de oorlog.

“Hier, in het door oorlog verscheurde Kiev, wordt geschiedenis geschreven. Het is hier dat vrijheid strijd tegen een wereld van tirannie. Het is hier dat de toekomst in de weegschaal ligt”, schrijft de Poolse premier Mateusz Morawiecki op Twitter bij enkele foto’s van het bezoek. Hij krijgt in de hoofdstad het gezelschap van zijn Tsjechische collega Petr Fiala en Sloveense collega Janez Jansa. Op de foto’s zijn ze ook vergezeld van de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczinski, die aanzien wordt als de schaduwpremier van het land.

Wat de eerste ministers precies komen doen in Kiev is niet duidelijk. Het lijkt vooral een heel openlijke steunbetuiging aan het land, een symbolische daad. Tsjechië en Polen steunen Oekraïne verbaal heel hevig sinds het begin van de Russische invasie. “Ik prijs de moed van deze echte vrienden”, zei de Oekraïense premier Denys Sjmyhal over hun bezoek. Volgens hem gaan de leiders het samen hebben over verdere steun aan zijn land en bijkomende sancties tegen Rusland.

De vier ontmoeten in Kiev naast Sjmyhal ook president Volodimir Zelenski en volgens bronnen van diverse media was er ook een ontmoeting met de hulpdiensten in de stad, wellicht ook om die een hart onder de riem te steken.

Volgens de woordvoerder van de Poolse regering is de reis in alle geheim gepland, maar wel in samenspraak met de Europese Unie en de NAVO.