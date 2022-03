“Ik ben opgelucht dat de moordenaar ontmaskerd is. Maar nu begint voor ons het tweede hoofdstuk. Eentje met héél veel vragen.” Michel Peeters, de echtgenoot van juf Mieke (59), had de naam van Gunter U. (37) nog nooit gehoord. Een dag later tast hij in het duister waarom de schuchtere dertiger zijn vrouw dood wilde. “Het is heel moeilijk te geloven dat je met zo’n geheim kon leven.”