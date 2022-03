Heusden-Zolder/Beringen

Ercan Boyraz (37) uit Heusden-Zolder loopt zondag 40 kilometer voor Kom op tegen Kanker in Genk. Kort nadat hij op kerstavond 2020 te horen kreeg dat hij lymfeklierkanker had, stelde hij een bucketlist op met dingen die hij zou doen na zijn kanker. Een marathon lopen was er daar een van.