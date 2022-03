Wereldkampioen Max Verstappen kijkt uit naar eerste GP van het seizoen in Bahrein: “Veel geleerd tijdens testdagen”

Wereldkampioen Max Verstappen kijkt met vertrouwen vooruit naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, komend weekend in Bahrein. “Het belangrijkste is dat we een constant weekend kunnen afwerken zonder veel problemen en hopelijk weten we een flink aantal punten te scoren”, zegt de Maaseikenaar in een vooruitblik van zijn team Red Bull.