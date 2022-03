Jan Winters revalideert in het Reva & MS Centrum in Pelt met de steun van vrouw Rachelle. — © path

De revalidatie van Jan Winters gaat de goede kant uit. De voorzitter van Esperanza Pelt was op 3 december betrokken bij een zwaar verkeersongeval in de buurt van het West-Vlaamse Loppem. Sinds dinsdag revalideert Winters in het Peltse Reva & MS Centrum, een flink stuk korter bij huis dan het ziekenhuis van Brugge.