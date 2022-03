Bijna 9.000 retroactieve investeringspremies aangevraagd voor warmtepomp

Gezinnen met een digitale meter die nog een retroactieve investeringspremie willen krijgen voor de installatie van een warmtepomp, microwarmtekrachtinstallatie of kleine windmolen, moeten zich stilaan haasten. Aanvragen kunnen nog tot eind maart ingediend worden, zo brengt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dinsdag in herinnering.

De premie is een gevolg van het wegvallen van de virtueel terugdraaiende teller voor mensen met een digitale meter, na een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Die beslissing leidde tot een financieel verlies voor consumenten, omdat zij op de terugdraaiende teller hadden gerekend. De Vlaamse regering werkte voor hen een eenmalige compensatie uit.

Wie aan de voorwaarden voldoet en op 1 oktober 2021 al over een digitale meter beschikte, kan de retroactieve premie nog tot en met 31 maart aanvragen. “Daarna sluit het premieloket en vervalt het recht op de premie onherroepelijk”, aldus het agentschap.

De premie voor een warmtepomp, een vast bedrag van 1.163 euro, werd tot nu 8.915 keer aangevraagd. Er werden intussen ruim 6.300 aanvragen goedgekeurd, goed voor ruim 7,3 miljoen euro. De andere premies werden 28 keer aangevraagd. Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025). Een aanvraag indienen kan op de website van Fluvius.

Er is ook een retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen. Maar die is alleen nog beschikbaar voor gezinnen met een recente of nieuwe digitale meter. Zij hebben vanaf de plaatsing ervan zes maanden de tijd om de premie aan te vragen (tot ten laatste 31 december 2025).