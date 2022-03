Na storm van kritiek trekt Chelsea voorstel om FA Cup-duel achter gesloten deuren te spelen na enkele uren al opnieuw in

Chelsea heeft dinsdag haar voorstel om de kwartfinale in de FA Cup van zaterdag bij tweedeklasser Middlesbrough zonder publiek af te werken opnieuw ingetrokken. Dat maakte de Engelse voetbalbond (FA) bekend. Er was meteen veel kritiek gekomen tegen het verzoek van de Blues, onder meer vanuit de Britse overheid.

“Na constructief overleg tussen de FA en Chelsea heeft de club besloten haar verzoek om de FA Cup-wedstrijd tegen Middlesbrough achter gesloten deuren te spelen, in te trekken”, legde een woordvoerder van de FA uit. “De FA blijft in contact staan met Chelsea, de Premier League en de Britse overheid om een oplossing te vinden die Chelsea toelaat fans te ontvangen terwijl de sancties gerespecteerd worden.”

Chelsea stuurde eerder dinsdag een opmerkelijk bericht de wereld in. De Londense club wilde de FA Cup-kwartfinale bij Middlesbrough zaterdag zonder publiek afwerken “omdat dit in de huidige omstandigheden de meest eerlijke oplossing is”, vond Chelsea. Chelsea mag vanwege de sancties tegen eigenaar Roman Abramovich geen losse tickets verkopen voor haar wedstrijden. In de competitie kunnen daardoor enkel abonneehouders naar de wedstrijden van de Blues komen kijken. In de bekercompetitie gelden die abonnees echter niet.

Het voorstel van de Blues werd door de Britse overheid niet goed onthaald. “Chelsea lijkt de ernst van haar situatie niet goed te begrijpen”, zei een bron binnen de regering in de Britse pers. “De club zou zich minder zorgen moeten maken over de enkele duizenden fans bij een wedstrijd en zich meer moeten focussen op het onderbrengen van de club in de handen van iemand die niet betrokken is bij een oorlog.”