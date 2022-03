Datum voor behandeling beroep van Karim Benzema in sekstape-affaire ligt vast: zaak wordt komende zomer afgesloten

Het beroep dat de Franse stervoetballer Karim Benzema heeft aangetekend tegen zijn veroordeling in de sekstape-affaire wordt op 30 juni en 1 juli behandeld in Versailles. Dat bevestigde een woordvoerder van het gerecht dinsdag.

Benzema werd in november 2021 door de correctionele rechter in Versailles veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en 75.000 euro boete. De aanvaller van Real Madrid werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid bij een poging om Mathieu Valbuena, zijn voormalige ploeggenoot bij de Franse nationale ploeg, af te persen.

De advocaten van de ploegmaat van Thibaut Courtois en Eden Hazard maakten na de uitspraak van de correctionele rechtbank meteen bekend dat ze in beroep gingen. “We zijn met verstomming geslagen door deze uitspraak”, klonk het. “Een beroep is dan ook noodzakelijk, waarbij hij vrijgesproken zal worden. De rechtbank maakte duidelijk dat hij niet op de hoogte was van alles in dit dossier.”

Benzema maakte maandagavond nog twee doelpunten in het competitieduel bij Mallorca en kroonde zich zo tot Frans topschutter aller tijden. Zijn teller staat nu op 413 officiële treffers (clubs en nationale ploeg), twee meer dan Thierry Henry.