Ierland legt moederbedrijf Facebook boete van 17 miljoen euro op

De Ieren openden in 2018 een onderzoek naar Facebook na meldingen dat het bedrijf de toen pas ingevoerde regels voor gegevensbescherming binnen de Europese Unie overtrad. Er was sprake van twaalf datalekken.

De Data Protection Commission (DPC), gesteund door de andere Europese regulatoren, is van mening dat het bedrijf zowel op technologisch als organisatorisch gebied nalatig was bij de bescherming van persoonsgegevens. Bij een van de technische problemen hadden softwareontwikkelaars buiten het bedrijf de mogelijkheid om foto’s van miljoenen gebruikers te zien.

Meta stelt in een reactie dat de boete om puur administratieve tekortkomingen uit 2018 gaat die vervolgens zijn verholpen. Bij de bescherming van persoonsgegevens stelt het bedrijf niet in de fout te zijn gegaan.

De Ierse toezichthouder onderzocht de zaak omdat het Europese hoofdkantoor van het bedrijf daar gevestigd is. Ook andere Amerikaanse technologieconcern, zoals Apple en Google, hebben hun Europese bruggenhoofd in Ierland.

Het is niet de eerste keer dat Meta een Ierse miljoenenboete krijgt. Vorig jaar kreeg dochterbedrijf WhatsApp van de Data Protection Commission een geldstraf van 225 miljoen euro opgelegd. Het bedrijf was een tijdlang te vaag over de manier waarop het met persoonlijke gegevens van gebruikers omging, oordeelde de toezichthouder.