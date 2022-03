Alken

In Alken is maandagavond een padelspeler door de glazen wand rond het terrein gevlogen. “Hoogst uitzonderlijk”, klinkt het bij Tennis Vlaanderen. RedSport Padel, de grootste installateur van padelterreinen in ons land, benadrukt dat zelfs in het uitzonderlijke geval van glasbreuk de kans op zware verwondingen nihil is.