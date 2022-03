Julie Van den Steen presenteert nieuwe VTM-programma ‘Welkom in de familie’: En plots staat er een wildvreemde in uw living

Julie Van den Steen: “Een formule die zelfs in het buitenland nog niet is beproefd.” — © vtm

Stel het u even voor: u staat ’s morgens op en iemand heeft de plaats ingenomen van uw partner, zus of broer. Dat staat te gebeuren in Welkom in de familie, een nieuw VTM-programma waarin Julie Van den Steen een kandidaat in een wildvreemd gezin dropt. “Die moet zien uit te vissen wiens plaats hij of zij heeft ingenomen om de prijzenpot te winnen”, zegt Van den Steen. “De mix tussen reality en spel wordt iets unieks.”