OPROEP. Stuur ons jouw mooiste foto’s van de prachtige zonsopgang in Limburg

Wie vandaag vroeg uit de veren was, kon mogelijk een mooie zonsopgang vastleggen. Een zuidelijke wind nam namelijk Saharazand mee, en dat zorgde voor een kleurrijke ochtendhemel.

Met een zuidelijke wind hoog in de atmosfeer worden sinds begin deze week kleine deeltjes Saharazand, ook wel Saharastof genoemd, naar West-Europa gestuurd. Het zorgt voor extra breking en verstrooiing van het licht en daardoor gaat de laagstaande zon gepaard met meer rood, oranje en geel. De kans op een mooie zonsopkomst of -ondergang was vooral vandaag het groots. (nba)

