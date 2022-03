Hasselt

In het zog van de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne reizen ook honderden huisdieren mee. Honden, katten en fretten moeten zo snel mogelijk door een Belgische dierenarts gevaccineerd worden tegen hondsdolheid of rabiës. Het FAVV raadt opvanggezinnen zelfs aan om de eigen huisdieren (opnieuw) in te enten als de dieren van de vluchtelingen niet in orde waren met de rabiësvaccinatie.