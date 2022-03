Stad stelt jeugdherberg ter beschikking voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Begin deze maand lanceerde de stad Tongeren de oproep ‘#Plekvrij’. Intussen hebben zich 43 gastgezinnen gemeld, goed voor de opvang van 140 Oekraïense vluchtelingen. Ook de voormalige jeugdherberg in het Begijnhof wordt ter beschikking gesteld. Hier kunnen 9 à 10 gezinnen of ongeveer 40 vluchtelingen opgevangen worden.

“We hebben voor de jeugdherberg gekozen omdat die gelegen is aan de rand van het stadspark De Motten”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “Het is een rustige, autoluwe omgeving dicht bij het centrum, de scholen, de speeltuin, het park … Op dit ogenblik staat de jeugdherberg leeg in afwachting van een nieuwe bestemming. De nieuwe eigenaar, een projectontwikkelaar, stelt de locatie gratis ter beschikking voor opvang van vluchtelingen. De stad Tongeren staat in voor de kosten van de herinrichting en het operationeel maken van het gebouw. Eind volgende week zou de locatie operationeel moeten zijn.”

Om alles vlot en gecoördineerd te laten verlopen, werd een werkgroep opgericht met de stad Tongeren, het OCMW en de brandweer. De stad Tongeren werft ook een projectcoördinator aan, die zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor de vluchtelingen. “Er hebben zich al tien Oekraïners gemeld. Zij worden opgevangen door Oekraïense familie of vrienden in onze stad”, besluit Dewael. (diro)