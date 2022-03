Bekkevoort

Nico Vanderelst (39) uit Assent (Bekkevoort) is een hulpactie voor Oekraïne gestart. Hij leidt VK Woodmaterials, gespecialiseerd in producten in hout, waar ook tien Oekraïners werken. Ook zijn vrouw Diana Szurkova is van Oekraïne. Met z’n allen zullen ze de goederen naar daar brengen.