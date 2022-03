Bestuurder kan 6.000 euro achterstallige verkeersbelasting niet betalen: auto getakeld

Bilzen/Hoeselt/Riemst

Bij controles van de Vlaamse Belastingdienst in Bilzen, Hoeselt en Riemst is een auto getakeld omdat de bestuurder zijn openstaand bedrag van 5.923 euro niet meteen kon betalen. Een andere bestuurder had niet het geld voor de 1.194 euro belastingschuld. Ook die auto werd getakeld.