Rusland ontzegt Amerikaans president Biden toegang tot grondgebied: “Onvermijdelijk”

Biden staat op een “zwarte lijst” met dertien namen, waaronder ook die van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en minister van Defensie Lloyd Austin. Ook Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki, de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan, CIA-baas William Burns en voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-presidentskandidate Hillary Clinton zijn onder andere niet meer welkom in Rusland.

Het is de eerste keer dat Rusland de namen van getroffen mensen publiceert. Maar toch is het vooral een symbolische actie als antwoord op de persoonlijke sancties de VS instelden tegen onder andere de Russische president Vladimir Poetin en zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

“Deze beslissing, als tegenmaatregel, was het onvermijdelijke gevolg van de extreme russofobe koers van de huidige Amerikaanse regering”, zo zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Moskou proberen de VS hun hegemonie te waarborgen door de Russische macht aan te vallen.

Het ministerie dreigt ermee de sanctielijst uit te breiden met “hooggeplaatste ambtenaren, militaire officieren, Congresleden, zakenlieden, experten en mediavertegenwoordigers “ die “russofoob” zouden handelen of die bijdragen aan “het aanzetten tot haat tegen Rusland en het opleggen van beperkende maatregelen”.