Schokkende beelden tonen zware vechtpartij aan skatepark: twee 13-jarigen en 15-jarige opgepakt

Waregem/Wielsbeke/Zulte/De Pintes

Een 16-jarige jongen is afgelopen zaterdag bij het skatepark aan de Zuiderlaan in Waregem hardhandig in elkaar geslagen door drie jongeren. Dat is te zien op een filmpje, dat sindsdien op sociale media circuleert. Er zijn drie minderjarige verdachten opgepakt.