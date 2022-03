Journalist Bruno Beeckman, die in Oekraïne is om verslag uit te brengen over de oorlog, is vertrokken uit Kiev en keert terug naar ons land. We bellen hem tijdens de zestien uur lange treinrit naar het zuidwesten van Oekraïne. “Ik heb mensen horen afscheid nemen met de woorden: je weet toch dat je de kip nog uit de ijskast moet halen?”