Amerikaanse remake van ‘De zaak Alzheimer’ lost straffe eerste trailer

Alex Lewis is een expert in huurmoorden, met een reputatie voor discrete precisie. Tot hij met zijn eigen waarden en principes geconfronteerd wordt. Alex – gespeeld door Liam Neeson – weigert zijn laatste job te volbrengen, want die schendt die ene code waar hij zich nog aan houdt: geen kinderen vermoorden. Dus keert hij zich tegen de mensen die hem hebben ingehuurd voor FBI-agent Vincent Serra – een rol voor Guy Pearce – hem eerst vindt. Een eenvoudig klusje voor een geoefend huurmoordenaar, ware het niet dat zijn geheugen hem langzaam maar zeker in de steek laat. Hij moet elke actie in vraag stellen, en de lijn tussen juist en fout begint te vervagen.

Nog in de hoofdrol is Monica Bellucci. De regie is in handen van Martin Campbell, die ook onder meer de Bond-film Casino royale regisseerde.

Daarmee krijgt De zaak Alzheimer, de kaskraker in ons land van regisseur Erik Van Looy, negentien jaar na verschijnen zijn Amerikaanse remake. Bij ons speelde Jan Decleir de hoofdrol van huurmoordenaar Angelo Ledda. Koen De Bouw en Werner Desmedt vormden het rechercheduo Eric Vincke en Freddy Verstuyft. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jef Geeraerts. In februari 2020 kwam het nieuws naar buiten dat die er kwam. Memory is op 27 april te zien in de bioscoop.