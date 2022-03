Twintiger riskeert 2 jaar cel: “Zakken cannabis en cocaïne in putten in weide begraven”

Een 21-jarige man uit Borgloon riskeert 2 jaar cel voor handel van cannabis en cocaïne. De drugs werden gevonden in putten in een weide in Hoepertingen. “Ik heb mijn leven gebeterd”, klonk het.

Een wandelaar trof op 13 mei 2020 toevallig enkele zakken vol drugs aan tijdens zijn tocht tussen de weilanden in Hoepertingen (Borgloon). De politie kwam ter plaatse en vond verschillende gegraven putten in het gras. In de gaten zaten plastiek zakken met in totaal 1.949 gram cannabis en 124 gram cocaïne.

Verdachte fietsers

Tijdens het onderzoek ter plaatse passeerden er twee verdachte mannen op een fiets. Een van hen was de twintiger die meteen alle medewerking weigerde. Tijdens het sporenonderzoek was er wel een match met de vingerafdrukken van de 21-jarige man op verschillende zakken met drugs. In eerste instantie ontkende hij, later zou hij toegeven dat hij een van de gaten had gegraven en dat een zak met cannabis van hem was. “Ik moest die bijhouden van een man uit Maasmechelen”, zo verklaarde hij. “Van al de rest weet ik niets.” Zijn vriend mocht wel beschikken nadat zijn telefoon gecontroleerd werd.

Codenamen

Uit telefonieonderzoek bleek dat de twintiger wel verschillende afnemers had. Uit berichten kon de rechter naar eigen zeggen afleiden dat de man ook cocaïne verhandelde, ook al werd dat ontkend. “Iemand vraagt of hij nog C bij u kon krijgen. Meneer, dit is niet het eerste drugsdossier dat ik behandel. Ik ken al die codenamen wel”, zo sprak de rechter. De twintiger lachte even maar hield voet bij stuk. “Niets mee te maken.”

Winst van 25.690 euro

De man riskeert een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro. De aanklager vraagt om de berekende illegale winst van 25.690 euro verbeurd te verklaren. Zijn raadsman vraagt een deel met uitstel op te leggen. Ook de man zelf benadrukte dat hij zijn leven gebeterd heeft. “Ik heb werk en ik wil er nog het beste van maken. Ik ben zo jong, als u zo’n boetes en verbeurdverklaring oplegt, wordt dat enorm moeilijk.”

Buiten de twintiger stond er ook een 28-jarige man uit Luik terecht omdat ook zijn vingerafdruk op een van de zakken gevonden werd. Zelf zegt hij niets met drugs te maken te hebben. “Maar ik kan voor die afdruk geen verklaring geven”, zo stelde hij. De mannen verklaarden allebei dat ze elkaar niet kenden. Voor hem wordt de vrijspraak gevraagd.

Vonnis volgt op 19 april.