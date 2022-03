Chelsea-coach haalt uit naar Britse parlement: “Als ze gezangen van fans daar al bespreken, moeten we ons zorgen maken”

Chelsea-coach Thomas Tuchel heeft zich op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel tegen Lille nog eens uitgelaten over de crisissituatie van de club. De Duitser stelde zich vragen bij de prioriteiten van het Britse parlement, nadat het aan de Chelsea-fans vroeg om de naam van eigenaar Roman Abramovich niet meer te scanderen.

Het Britse parlement heeft alle bezittingen van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich bevroren en dat bracht ook heel wat restricties voor de club met zich mee. Zo kunnen The Blues voorlopig geen transfers meer doen, geen merchandise of tickets meer verkopen en gelden er budgetbeperkingen voor wedstrijdverplaatsingen.

Naar verluidt mag een verplaatsing maar 20.000 pond meer kosten en dus moet Chelsea creatief zijn voor de verplaatsing naar Lille. “Er zijn wat aanpassingen gedaan qua grootte van de staf, het aantal kamers in het hotel en hoe we naar wedstrijden gaan”, verklaarde Tuchel op zijn persconferentie.

© ISOPIX

“Het gaat niet om luxe en bling bling. Het is beter voor onze spelers om met een vliegtuig te gaan dan met een bus, want de wedstrijden volgen elkaar snel op. Wij hebben amper twee dagen tussen onze wedstrijden, terwijl de tegenstander er vier heeft. Maar zolang we shirts hebben, zolang we leven en een team hebben zullen we competitief zijn en hard vechten.”

Dringendere zaken

Toen Tuchel een vraag kreeg over de gezangen van de Chelsea-fans, die afgelopen weekend de naam van Roman Abramovich scandeerden, moest er hem toch iets van het hart. “Ik denk niet dat dat op dit moment het belangrijkste onderwerp is waar in het parlement over gedebatteerd moet worden”, stelde de coach duidelijk. “Als gezangen van fans daar al besproken worden, moeten we ons zorgen maken over de prioriteiten van het parlement. Wij hebben op dit moment ook veel dringendere zaken te behandelen.”

Chelsea neemt het woensdag in de 1/8ste finales van de Champions League op tegen Lille. De heenmatch wonnen The Blues met 2-0.

LEES OOK. Chelsea vraagt bekermatch (op verplaatsing) zonder publiek te laten doorgaan: “Het meest eerlijk in de huidige omstandigheden”