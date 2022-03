Pas geopend: Nele was het thuiszitten door corona beu, het resultaat is ‘Mooi’

“Toen ik na 5 dagen thuiszitten in coronatijd tegen mijn man zei: ‘Ik begin een boetiek’, was zijn reactie even krachtig als duidelijk: ‘Eindelijk’. En we zijn er in gevlogen”, vertelt Nele.

“Dat is iets wat ik van jongs af aan al wilde, een eigen zaak”, vertelt Nele. “Ik trok met mama al naar modeshows, we vonden dat geweldig om te doen. Toen ik van Bilzen naar Hasselt verhuisde, woonden we in de Thonissenlaan en ik wandelde altijd door de Dokter Willemsstraat de stad in. Voor mij is dit dé modebuurt en de modestraat ook. Als ik ergens een winkel zou beginnen, dan moest het hier zijn. ‘Mooi’ was de werknaam van in het begin en die hebben we uiteindelijk gewoon behouden omdat we hem goed vonden.”

“In ‘Mooi’ richten we ons tot vrouwen, 30-plussers die zich elegant, stijlvol en toch stoer willen kleden. ‘Mooi’ is waar Scandinavië Parijs ontmoet. Betaalbare kwaliteit gemaakt met fatsoen. Het is beter om één mooi kledingstuk te kopen dan 10 wegwerpartikelen. Dat kan hier omdat we andere merken voeren dan de meeste andere winkels in huis hebben. Another label, Kaos, JC Sophie, Ruby Tuesday,...” (dj)