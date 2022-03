Russische clubs en de nationale ploeg blijven niet welkom in UEFA-competities

Russische clubs en de nationale ploeg blijven tot nader order dus niet welkom in UEFA-competities en moeten wachten op een uitspraak ten gronde van het TAS, zo maakte die organisatie dinsdag bekend.

Over de vraag van de Russische bond om de soortgelijke schorsing van de wereldvoetbalbond FIFA op te schorten, verwacht het TAS “tegen het einde van de week” uitspraak te doen. Op 28 februari besloten de UEFA en de FIFA Rusland een wereldwijde schorsing op te leggen vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Rusland had via de barrages, met eerst een duel tegen Polen, nog uitzicht op deelname aan het WK maar moet door schorsing een kruis maken over de eindronde eind dit jaar in Qatar. Het Russische vrouwenelftal moet dan weer forfait geven voor het EK van komende zomer in Groot-Brittannië. Met Spartak Moskou was er dit seizoen nog één Russisch team op het Europese toneel actief, in de achtste finales van de Europa League tegen RB Leipzig. De Duitsers plaatsten zich nu zonder te spelen voor de kwartfinales.