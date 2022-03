Zangeres Kelis verliest echtgenoot (37) aan kanker

In september 2021 had fotograaf Mike Mora bekendgemaakt dat er een jaar eerder maagkanker bij hem was vastgesteld. De dokters gaven hem toen nog 18 maanden. Een akelig accurate voorspelling, want de entourage van zijn 42-jarige echtgenote - zangeres Kelis - laat in een persmededeling weten dat hij overleden is. “Mike Mora is jammer genoeg overleden. We vragen iedereen om respect te tonen voor Kelis en haar familie en hun privacy te respecteren.”

De twee woonden samen in Temecula, Californië, sinds januari 2020. Ze zorgden samen voor Knight, de 12-jarige zoon van Kelis uit een vorig huwelijk met rapper Nas.