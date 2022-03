Will Smith slaat terug naar Rebel Wilson na mopje over ontrouw op prijsuitreiking

Will Smith heeft gereageerd op de grap die Rebel Wilson over hem maakte tijdens de uitreiking van de Bafta Awards. Wilson zei toen iets over de open relatie van Smith en zijn vrouw, maar de acteur heeft duidelijk gemaakt dat er niets van waar is.

Het was een omstreden mopje dat Rebel Wilson maakte tijdens de uitreiking van de Bafta’s. Toen de 53-jarige Will Smith de prijs voor beste mannelijke hoofdrol won voor zijn rol in King Richard, zei ze dat de beste rol van de afwezige Smith in het voorbije jaar was “dat hij ermee kon leven dat zijn vrouw zoveel vriendjes heeft”. Het publiek begon haar uit te jouwen nadat ze de mop had gemaakt.

Ze knipoogde daarmee naar het open huwelijk dat Will Smith en zijn vrouw Jada hebben. Daar zijn ze heel open over geweest: Jada bekende al eerder meerdere seksuele partners te hebben. “Maar ontrouw is er nooit geweest”, zo zei Smith in CBS Sunday Morning. “Nooit. Jada en ik praten over alles en we hebben elkaar nooit verrast. Ik heb beslist dat gepraat over mijn leven ten voordele van mensen kan zijn. Dat kan de deur openzetten voor een echt gesprek over het onderwerp, en om echt na te gaan of de dingen die je voelt echte liefde of vergif zijn.”