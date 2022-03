Zes vrouwen en zes mannen uitgeloot voor assisenproces Lanakense marktkraamster

Zes vrouwen en zes mannen zullen oordelen over het lot van Enrico Castignani. De Lanakenaar staat van vrijdag in het Tongerse assisenhof terecht voor de moord op zijn partner Inge Verstappen (55). Dinsdag is de jury samengesteld.

Op 3 september 2018 belde Castignani zelf naar de hulpdiensten met de melding dat de vrouw met wie hij al 35 jaar een relatie had, dood is. In een met bloed besmeurde badkamer vinden de speurders het lijk van de marktkraamster. Ze is omgekomen door twee messteken in de halsstreek. Dat hij haar gedood heeft, weet Castignani niet meer. Wel dat hij ruzie had met Verstappen in hun woning in de Hoenderbroekstraat in Lanaken. Op zijn kledij treffen de speurders haar bloed aan. Ruzie had het koppel wel vaker. Al helemaal nadat Inge vertelde, wenste te vertrekken omdat er een andere man in haar leven was.

5 procesdagen

Castignani – met snorretje - hoorde de uitloting gedecideerd aan. Er kwamen uiteindelijk zes mannen en zes vrouwen uit de urne. Vanaf vrijdag buigen zij zich over de vraag of de voormalige Ford-arbeider schuldig is aan moord. Er passeren 55 getuigen de revue. Naar verwachting volgt de uitspraak volgende week donderdag. Jan Keulen neemt de verdediging voor Enrico Castignani voor zijn rekening. Advocaten Jef Vermassen en Jo Muylle staan de zus, schoonbroer en broer van het slachtoffer bij. Openbaar aanklager is Bruno Coppin en het proces is in handen van voorzitter Kristof Swennen. (GeHo)