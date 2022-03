Moordenaar van juf Mieke aangehouden door onderzoeksrechter na verhoor van twee uur

Gunter U., de man die in november 2020 juf Mieke Verlinden met 101 messteken neerstak in haar woning in Noorderwijk (Herentals), is door de onderzoeksrechter aangehouden. De 37-jarige man uit Berchem, een oud-leerling van de vrouw, heeft inmiddels al “uitvoerige verklaringen” afgelegd.

Gunter U. moest dinsdagmiddag bij de onderzoeksrechter in Turnhout verschijnen. Na een verhoor van meer dan twee uur werd hij weer het gerechtsgebouw buiten geleid. De onderzoeksrechter heeft de man onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De verdachte is naar de gevangenis van Turnhout gebracht. Vrijdag moet hij voor de raadkamer in Turnhout verschijnen, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.

LEES OOK. Klasfoto waar juf Mieke en haar moordenaar opstaan opgedoken

Verklaringen afgelegd

“Het is een groot dossier en de onderzoeksrechter heeft zijn tijd genomen”, zegt zijn advocaat, meester Ben Crosiers. “Mijn cliënt heeft de nodige verklaringen afgelegd. Hij heeft enorm veel spijt en wil de familie antwoorden geven. Over de inhoud van het dossier en het motief kan ik niets vertellen gelet op het geheim van het onderzoek. Verder onderzoek moet nog meer duidelijkheid brengen.” De resultaten van het DNA-onderzoek waren nog niet bekend.

Dood aangetroffen

De feiten dateren al van 10 november 2020. De 59-jarige Maria ‘Mieke’ Verlinden werd toen dood aangetroffen door haar man in hun woning in de Fabiolastraat in de Herentalse wijk Noorderwijk. Er was buitensporig zwaar geweld gebruikt, en er bleek niets gestolen te zijn – een portefeuille lag zelfs onaangeroerd op de eetkamertafel. De politie stond dan ook voor een raadsel.

LEES OOK. Waarom moest juf Mieke dood? “Niemand wist dat Gunter zo’n groot geheim meesleepte”

Verschillende onderzoekspistes en oproepen tot getuigen leverden al die tijd geen doorbraak op. Politie en gerecht organiseerden ook een uitgebreid DNA-onderzoek, omdat er een DNA-spoor van de mogelijke dader was gevonden. Honderden mannen werden aan het onderzoek onderworpen. Zo werd ook een 37-jarige oud-leerling van Verlinden onlangs uitgenodigd voor een afname van een DNA-staal en voor een verhoor.

Bekentenis

“Nog voor het DNA-staal werd afgenomen, heeft de man bij de speurders een uitvoerige verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij de feiten”, stelde het parket maandag. Die verklaring werd door de speurders dus als geloofwaardig beoordeeld, want de man werd meteen gearresteerd. De dertiger was nog niet bekend bij politie en gerecht.